澳洲與中國外交部長8日正式會晤，澳洲外長黃英賢對中國外長王毅表示，「澳中是全面戰略夥伴，新政府將繼續奉行『一個中國』政策，澳洲無意放大雙方分歧，也無意參與圍堵中國」。前駐紐西蘭大使介文汲9日在《新聞大白話》節目中分析，在購買澳洲農礦產品及外資投資上，澳洲對中國已依賴極大，但近年澳洲抗中路線造成經濟極大損失，所以這次的破冰將只是澳中關係改善的起步。

節目主持人王尚智指出，大陸過去採購澳洲很多東西，除了鋼鐵之外，澳洲對中國葡萄酒出口曾一度達到每年12億澳元，但截至今年3月，出口額竟降至2億澳元，減少近10億澳元，喪失了中國5200萬名澳洲葡萄酒消費者；英美排第二和第三位，但進口澳洲葡萄酒的金額約莫也只是中國課徵關稅前的一半。

（影片來源取自《新聞大白話》若有移除請見諒）

王尚智說，南澳去(2021)年葡萄酒出口損失6.38億澳元，但新開發市場總額卻僅1.62億澳元，說明開發新市場根本難補中國市場的損失；據悉在南澳至少有3個中資背景的投資人，去年7月也放棄了過去2年洽談的葡萄酒莊園收購計畫。為了參與抗中行動，澳洲總體利益被坑殺了高達200億澳元。

有鑑於此，8日中澳外長3年來首次會晤，黃英賢對王毅表示：「澳中是全面戰略夥伴，新政府將繼續奉行『一個中國』政策，澳洲無意放大雙方分歧，也無意參與圍堵中國」；雖然在貿易制裁會談上仍未能取得突破，但澳中已經向穩定關係邁出第一步。

介文汲表示，澳洲新總理艾班尼斯上台後，正在快速擺脫美國對中政策的影響，不再完全走美國「追隨者」的角色；因為過去2年大陸切斷了與澳洲的聯繫，連外長電話都通不了；在這次外長會面之前，其實澳中國防部長已經見面並對話，那時候感覺已經破冰、化解了；如今外長見面更講出「無意參與圍堵中國」，並奉行「一個中國」政策，這是大陸與任何國家發展正常關係的前提，這話由澳洲外長層級宣布，「我想聽到會最不高興的應該就是拜登了」。

介文汲指出，如果把時間拉長，看過去澳中40年來的互動，其實關係「極為密切」，而從大陸改革開放獲取最大利益的，澳洲也是最排前的幾個國家之一；「那轉變從哪裡轉變？從川普上任以來」，美國對中政策如果是180度轉變，那澳洲可能是185度的轉變；當時的澳洲總理莫里森作為美國政策的附隨者，包括不承認中國對南海主權的立場、要調查新冠病毒是否發源於武漢實驗室，及封鎖華為等，變成美國沒做的事，澳洲來打先鋒。

但澳洲過去3、4年經濟上損失極大，介文汲表示，現在澳洲大概也清楚了，能夠大量購買澳洲的礦產及農產品，需要極大的市場才能容納，捨棄中國大陸的話大概找不到第二個國家；而美國、歐盟及日本目前都沒有大量對外投資的能力和計畫，去(2021)年中國在澳洲投資僅25億澳元，大幅減少70%，降至2007年以來最低點；澳洲在外交國防對大陸採取不友善，經濟上受創極深，所以艾班尼斯上台後，意識到問題癥結就是「對中關係」，需要一步一步地轉彎，介文汲說：「防長破冰、外長會晤後，我想還會有第三步、第四步」。