新竹市長林智堅身陷論文抄襲醜聞，藍營看見桃園勝選曙光加力打擊，綠營則維持一貫態度先護航再處理，一片緩頰聲中甚至出現「那李眉蓁呢」的論調來反酸藍營。媒體人「逆風的烏鴉」6日發文表示「那就比照李眉蓁吧」，並指出依照李眉蓁的標準，林智堅應該在8日出來道歉並宣布放棄學位，而9日台大和中華大學應該公布初步審定結果，引發網友共鳴。

逆風的烏鴉6日在臉書發文破題表示「那就比照李眉蓁吧」，他說，關於林智堅的論文抄襲事件，綠營朋友幾個最常用的回擊，其中一個是「那李眉蓁呢」，他認為「其實提李眉蓁蠻好的，那就比照辦理吧」。

他指出，李眉蓁的論文抄襲事件時間序如下：

2020年7月20日：李眉蓁被揭發中山大學的碩士論文有部分抄襲童振源的文章。李眉蓁對於沒有適當標註道歉。中山大學說會處理有關檢舉。

2020年7月22日：媒體比對，李眉蓁的論文抄襲比例高達96%。李眉蓁開記者會，用蔡英文的論文風波自辯。中山大學表示如果抄襲屬實，會公告註銷、追繳學位證書。

2020日7月23日：李眉蓁二度開記者會，宣布放棄碩士學位並對中山大學道歉。

2020年7月24日：中山大學召開審定委員會，初步認定李眉蓁論文內容與他人著作高度相似。

2020年8月19日：中山大學公布審查結果，認定李眉蓁論文抄襲情節嚴重，決議撤銷李眉蓁碩士學位。

至於林智堅的論文抄襲事件，則是7月5日遭爆中華大學整本碩論抄襲竹科委外報告，雷同比例逾8成，同日又爆林智堅台大碩論也有多處涉嫌抄襲。逆風的烏鴉表示：「如果依照李眉蓁標準，林智堅應該在7月8日出來道歉並宣布放棄學位。7月9日台大和中華大學應該公布初步審定結果。讓我們繼續看下去。」

網友則回應，「綠色臉皮很厚的，要他們道歉門都沒有」、「雙標打不疼，綠能你不能」、「雙標是日常，綠色是萬能！什麼時候看過綠色陣營的人出面道歉、認錯？有的只是『澄清』（硬拗）」、「黨說沒有就是沒有，沒看綠媒都不吭聲？」