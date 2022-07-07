新竹市長林智堅志在參選桃園市長，怎料出師未捷就先爆出論文抄襲疑雲，不但自身選情變得岌岌可危，還可能對包括台大等學府的學術形象造成傷害。對此，長年深耕教育的國民黨立委林奕華不忍了，要求林智堅直接拿出論文比對數據，也呼籲教育部應即刻祭出8大學術倫理措施，千萬不要遇到民進黨就雙標轉彎。

林奕華6日在臉書PO文怒喊：「林市長！論文門疑雲提告太慢了！不如直接拿出論文比對數據吧！」她指出，現在碩、博士畢業前，都必須繳交論文比對數據。林智堅自認論文沒問題，還說是抹黑，不如請林智堅自行提供比對數據，教育部也承諾，可以4個月內結案，同時請教育部、台大、中華大學組學倫委員會，審查學術論文是否有抄襲。

她強調，林智堅不用義正嚴辭說再抹黑者必提告，4個月內，也就是在11月初就可以結案的事，何必提司法訴訟呢？「緩不濟急啊！難道小英男孩要跟師傅蔡英文一樣，永遠留下論文迷案？」

身為教育文化委員會立委的林奕華更呼籲教育部不要兩套標準，應「限期要求中華、台大處理！教育部應即刻祭出8大學倫措施，不要遇到民進黨又轉彎、雙標」。

林奕華指出，教育部曾表示，學位論文抄襲問題搞不定，該系恐減招、停招，教育部此時應即刻硬起來，不用等人檢舉，直接要求中華、台大成立學倫委員會啟動調查。另外，高教司當初也曾表示，各大學應揭露各系所學位論文不公開比例，高教司也順便調查陳明通教授指導的學位論文不公開比例及原因。

林奕華還痛批：「竊佔委託研究案成果問題比疑似抄襲更嚴重，林智堅花全民納稅錢寫論文？林智堅並沒有委託案研究成果著作權！」她認為，林智堅中華大學碩士論文疑似抄襲委託研究案成果，問題其實更嚴重，從林智堅在記者會上自己準備的手板時序，以及論文題目刻意用「某」科學園區取代新竹科學園區，即可知道，林智堅其實是有意識到自己必須要閃避委託單位的著作版權問題；因為即便是「共享著作權」，也是計畫主持人與委託單位共享，不論林智堅是否有參與討論或執筆，都不具有委託案研究成果的著作權。

她指出盲點：「絕非林智堅出示一篇研討會論文，就可以偷天換日，把應該屬於政府的智慧財產，移轉到自己名下，據為己有。」林奕華強調，研究成果的著作權屬於政府，政府採購案的成果就是國有財產，智慧財產自然也是國有財產之一。她問：「林智堅為何可以拿結案報告當成碩士論文？中間有無不當得利？還是老師竊佔學生論文？林智堅都應該出來說清楚！」

林奕華還表示：「老師也有問題。中華大學教授為何會讓學生用政府委託案的研究成果當畢業論文，招標時有註明嗎？科技部應該要追討當初委託費用以及不當得利。」