桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，時力黨團今於立院召開記者會表示，科技部應捍衛自身的權利，對林侵害智慧財產權進行提告、教育部也需啟動調查，收回學位，也呼籲教育部應重視近年來學術圈頻爆出的重大爭議，對於學術論文的假造要落實收回學位，還學術圈一個乾淨的風氣。

立委邱顯智表示，科技部和教育部在案發後仍被動，以德國為例，該國曾有國防部長、教育部長因學位論文抄襲而下台；邱顯智認為論文抄襲關乎的是誠信以及能力問題，若為了學位就無視法律就竊取別人的智慧財產權，如何讓人信賴？且會不會為了利益就動用權力去獲取，也讓人無法相信。

立委陳椒華表示，學術論文的寫作是為了讓提升能力，可以在研究過程中對未來的工作能有更好的表現，但林的論文中圖表、結果方法都與竹科報告一樣，論文中有1萬8086字一樣，僅有2215字是自行撰寫，重疊率高達88％。陳椒華也說，林就論文部分還在矢口否認，甚至在媒體前混淆大眾視聽，厚著臉皮去控告別人；呼籲林要誠實面對研究成果，並要求科學園區，要對林智堅就竊取智慧財產權的部分提告，教育部也須就學位授予法去正視是否該收回學位。

王婉諭則說，參與研究者在論文中使用部分資料可以理解，但林智堅的論文有將近九成比例複製貼上 完全違反學術倫理。邱顯提醒，這個案子關係到政府採購的執行，所有的學生跟廠商都在看，到底台灣的學術圈是依法行政還是在睜眼說瞎話，科技園區應就被侵害的智慧財產權，依法捍衛自身的權利。