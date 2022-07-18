民進黨桃園市長參選人林智堅到場與里長請託問候。(呂筱蟬攝)

桃園市民政局18日在中壢區舉辦民政工作人員業務聯繫座談會，而參與者都是13區各里里長，選戰逼近里長角色舉足輕重，僅民眾黨桃園市長參選人賴香伶安排公開行程，而國民黨與民進黨桃園市長參選人張善政與林智堅則是安排不公開行程前後腳到場，3組人馬互相王不見王。但現場熱絡程度有差，有里長私下認為，林智堅可能有人帶行政資源，現場與里長們互動最熱絡，但選舉還久主要得看各參選人端出什麼牛肉政見。

張善政在活動入場時率先到場，主要與每個里長遞名片、打招呼問候，而賴香伶後腳趕到，此時會議開始台上主席在講話，她則是與民眾黨各市議員參選人逐桌一一問候請託。林智堅則是在上菜時最後到場，可看見許多里長主動上前問候，還有不少人主動要求合影留念，熱絡程度明顯有差別。

林智堅說，來到桃園10天時間每一天都勤跑基層，也啟動鄭文燦模式，到各行政區、到社區，可以完全感受桃園人熱情，源自鄭文燦市長這8年施政高度受到桃園人肯定，大家都知道鄭文燦支持林智堅，大家愛屋及烏情感上轉移，他過去擔任新竹市長，桃竹本來就是共同生活圈，桃園對於林智堅並不陌生，自己也是桃園女婿，過去在太太支持下改變自己家鄉，現在加倍奉還來到桃園加值服務。

他也說，自己也不是政治素人，25歲就從事政治工作，也選過1次議員、2次市長，這次參選桃園市長已經是第4次選舉工作，當然在跟鄭文燦跑行程過程中，看到屬於鄭文燦的方法，而自己也有跟選民接觸的撇步，在這過程中把鄭文燦模式加林智堅模式，希望用最快的方法得到桃園鄉親認同與了解支持。

賴香伶也說，和議員參選人來里長聯誼交流活動，感謝里長們在市政上提出建議與里民服務，特別來傾聽民意，在市政規畫中里長是很重要的一環，市政要穩健往前必須與里長一起攜手共進，因此特別來向辛苦的里長致意，以她過去的市政經驗，未來一定會與里長搭配的很好。

張善政則說，因為要趕場所以先離開，不曉得林智堅跟賴香伶都到場，自己一直很重視基層的聲音，也很喜歡跟基層站在一起，出席就是希望能多聽聽基層民眾的聲音，然後端出政見符合民眾期待，並對症下藥解決民眾的問題。