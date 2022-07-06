民進黨新竹市長林智堅擬辭職參選桃園市長，民調原略勝國民黨推出的參選人張善政，卻被爆出論文抄襲疑雲，讓桃園選情變得一片混沌，也讓不少藍營人士士氣大振。但媒體人陳揮文今(6日)在《新聞大白話》節目中說，藍營應該學學綠營在「恩恩案」打新北市長侯友宜的操作，從恩恩爸寫臉書到提國賠，總共打了1個月，呼籲藍營別只有打弊1天就消風。

陳揮文說，林智堅是新竹市長，要跑去選桃園市長，卻是由國民黨台北市議員王鴻薇來質疑其論文，王鴻薇當了16年的北市議員，以她的戰力在民進黨早就當立委了，有功勞也有苦勞；但陳揮文認為，這樣可能傷不到林智堅，就好像論文門之於蔡總統「也傷不到她」。

（影片來源取自《新聞大白話》若有移除請見諒）

陳揮文強調：「這就是為什麼國民黨你要去想說，你技不如人吶！為什麼打成這樣子呢？」如果換成是國民黨候選人的黑資料落在民進黨手上，「我跟你講，它至少打你1個月！」他舉恩恩案當例子，從恩恩爸寫臉書到提國賠，「1個月！他國賠提1塊錢，這個是我們在司法上常見的招數，我不要讓你說我要錢，我就提告1塊錢，象徵性的求償」。

陳揮文反問國民黨：「那你拿到林智堅的東西，你怎麼操作？1天就打完啦！我沒有責怪王鴻薇的意思，我的意思是國民黨你要去想說，怎麼去打這個選戰？那個節奏真的是要學民進黨，以民進黨為師。」