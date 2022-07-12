民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」延燒，導致他網路聲量瞬間飆高，也傳出民進黨恐怕要陣前換將的聲音。國民黨台北市議員徐巧芯今（12）日就表示，對於林智堅論文是否抄襲，台大要到9月才會做出決定，「那時候林智堅已經完成登記，很可能他的學位會被註銷」，徐因此認為，林有兩份論文涉及抄襲，在9月公布結果後「一翻兩瞪眼」，到時候「民進黨要換人都來不及了」。

徐巧芯今日在網路節目《鄉民大會》中指出，「林智堅會不會被民進黨換掉，要等到台大9月做出決定，不過那時候林智堅已經完成登記，很可能他的學位會被註銷」。雖然林智堅表示可能是余正煌抄他的論文，但徐巧芯指出，「只要這兩份論文比對過，就會知道余正煌引用其他學者時，後面都有引註，可是林智堅在抄的時候都把別人都刪掉了，而這樣就代表余正煌的論文寫得比較細緻」，這讓徐巧芯認為，「哪有可能寫得比較細緻的是抄人家的，那就是林智堅去抄別人的嘛」。

現在林智堅因為抄襲疑雲導致聲量變高，衛福部長陳時中則因為「指揮官烙跑」參選台北市長，聲量也變高，對此徐巧芯樂見其成，「我還怕他們聲量變低，當然是要聲量高一點，要讓大家知道這件事啊，我還怕大家不知道」，最後徐巧芯建議，「民進黨真的要好好思考，林智堅兩份論文涉及抄襲，9月的時候才會公布結果，一翻兩瞪眼，到時候要換人都來不及了」。