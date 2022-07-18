陳時中已辭去衛福部長一職，轉戰投入台北市長選舉，雖因此被批評為「落跑部長」、「落跑指揮官」，但民進黨給他10位立委的超高輔選規格，只要能確實掌握4成多一點的選票，恐讓陳時中奪回民進黨睽違24年的台北市長寶座。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日表示「不太可能啦」，更坦言「陳時中最多選票就是2成5到3成左右，頂天就是這樣了」。

吳子嘉17日在網路節目《美麗島電子報》中，提到陳時中年底是否可以拿到4成的選票，他認為「不可能」，更指出「陳時中最多選票就是2成5到3成左右，頂天就是這樣了」。吳子嘉強調，台北市年底選舉「選票比率」的輸贏，剛好就是「3成、3成、4成」，而陳時中大概就佔3成，頂多3成4、3成5，而「三腳督」也都是在「3成上下輸贏」，台北市三位候選人現在的情況，吳子嘉坦言「每一個都有可能當選」。

至於陳時中是否會變成2018年的前立委姚文智？吳子嘉也坦言「不可能」，因為2022的「三腳督」有2人是大藍軍，而當初2018年柯文哲能拿到綠營的選票，現在陳時中通吃綠營，能量會比當初的姚文智高，一定可以拿到3成的選票。