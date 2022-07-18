民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，引爆各界關注及討論。國民黨北市議員王鴻薇今（18）日狂轟民進黨「執政傲慢」，對於林智堅論文案，她認為「民進黨裡面這麼多人才，難道在傲慢權力之下，是集體沈默嗎？根本同樣就是兇手」。

王鴻薇今日在網路節目《新聞不芹菜》中指出，對於林智堅論文抄襲風波，有「很多的政治人物都有這種誠信問題」，而在這樣的情況下，民進黨如果還可以容忍一個政治人物「臉不紅、氣不喘」，像當沒事人一樣走下去，「這樣是整個社會的沈淪嗎？」

從這件事延伸到桃園市長選舉，王鴻薇也坦言：「誰沒有犯過錯？」而選舉是有各式面向的，一個政治人物的誠信應該是要被檢驗，「林智堅跟民進黨必須去做一個選擇，這個選擇不是幫林智堅選擇，是為了台灣整個政治環境和公義作出選擇，不能執政傲慢成這樣」。

同時王鴻薇也對民進黨喊話，「民進黨裡面這麼多人才，難道在傲慢權力之下，是集體沈默嗎？根本同樣就是兇手」，最後王鴻薇也說台灣民主政治真的要讓選民去做一個論斷，「如果今天林智堅還選上了桃園市長，這是你的本事，但是就是我們台灣的悲哀」。