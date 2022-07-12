民進黨桃園市長參選人林智堅12日上午赴中壢戶政事務所完成遷戶籍手續，他說，將戶籍遷到桃園中壢是人生重要時刻，第一次到戶所是與太太結婚時，這一次則是要擴大服務太太娘家桃園市，特別將戶籍遷到中壢，鄭文燦市長過去8年對中壢未來發展有非常多擘劃，未來也會透過政績、政見贏得桃園鄉親支持。

林智堅說，過去47年來身分證一直都在新竹市，這一次為了擴大服務太太娘家桃園市，特別將戶籍遷到中壢，想起上一次到戶所是和太太結婚，身分證配偶欄增加桃園的女兒，這一次再到戶所將自己的戶籍改到桃園中壢，對他來說是很關鍵的時間點，很期待未來能作為桃園人之後，這段時間與桃園鄉親有更多互動，未來也會透過政績政見贏得桃園鄉親支持。

他也說，會選擇落腳中壢，除了過去日治時期新竹州中壢郡也在範圍內，中壢的南桃園過去有很多從新竹遷移落腳在中壢的市民，南桃園鄉親不論到新竹義民廟或城隍廟拜拜或採買，生活圈互動上緊密。鄭文燦市長過去8年對中壢未來發展有非常多擘劃，不論是鐵路地下化或是捷運串聯中壢舊城區，藉由交通網絡建設發展中壢，這會是他未來是競選過程中重要政見之一，希望延續文燦市長爭取到的大建設，透過交通建設活化中壢舊城區。

林智堅強調，無論是鐵路地下化或捷運延伸到中壢舊城區，這些建設鄭文燦市長已爭取規畫，未來我會把這些工作延續下去，擔任新竹8年市長很有經驗，大型公共建設從可行性規畫到綜合評估到最後發包、開工到完工，少說超過10年時間，當選之後會在最快時間發包，即早完成中壢就會有很大發展。