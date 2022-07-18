國防部陸軍司令部大漢營區前方有4.2公頃綠地，種植南洋杉形成桃園市龍潭區都市森林景觀，由軍方提供土地，攜手桃園市政府共享綠地資源，計畫將此處打造成為綠杉林公園，工程18日由市長鄭文燦與陸軍司令徐衍璞共同主持動土，軍民合作美化既有設施，未來將提供舒適的綠地休憩空間供附近居民休憩。
鄭文燦說，陸軍司令部前方高聳的肯氏南洋杉林，多年來軍方養護有成，成為景觀優美、深具特色的都市森林，以往軍營旁講求隱密性及機密性，感謝國防部展現進步思維，踏出相當不容易的一步，願意將營區周邊緩衝地帶釋出，與社區及居民的生活連結，成為軍民共享、共融的空間。此外，考量軍民需求，加上社區期盼有展演舞台及親子活動空間，因此市府將在不影響軍方交通動線的前提下，連同營區周邊設施一併優化，讓國軍與地方更親近。
徐衍璞表示，軍民本是一家人，綠杉林景觀公園的推動，要感謝參謀總長陳寶餘上將在其擔任陸軍司令部司令任內，積極拉近營區與周邊居民的距離，並與桃園市政府積極研議，將軍方這片廣闊的綠地有效運用，規劃開闢為景觀公園。而綠杉林公園也是繼龍岡天幕球場、龍岡萬坪公園、平鎮雙連坡碉堡公園後，由國防部與市府共同建構的親和友善空間，期盼藉此創造軍民共融。
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