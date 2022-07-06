近日新竹市長林智堅論文抄襲風波甚囂塵上，桃園市長選情頓時變成全台注目焦點；但其實民進黨對雙北參選人的布局，也在黨內外產生不少爾虞我詐的猜測。媒體人黃暐瀚今(6日)以8字開示「台北有人、新北加龍」，針對陳時中、林佳龍、陳建仁對參選上位的期待，黃語帶玄機地說：「原來所有人，都是備胎？」並指出最終拍板的關鍵「高層的聖意，不可逆」。

黃暐瀚今在臉書發文談民進黨的雙北提名茶壺風暴，開頭就語帶玄機：「台北有人、新北加龍。搞了半天，原來所有人，都是備胎？陳時中想選台北？高層擔心九月疫情再起，仇恨值高。陳建仁不想選台北？高層看準這次北市有機會，力勸陳建仁出馬參選。林佳龍想選台北？高層希望他轉進新北，多次力勸，仍未說服。」

綠營雙北人選都是備胎？黃暐瀚以「台北有人、新北加龍」8字開示。（圖／取自黃暐瀚臉書）

陳時中、陳建仁、林佳龍內心各有盤算，但未必能如願，黃暐瀚分析：「每個人都有心中期待的位置（陳建仁2024、陳時中台北市、林佳龍台北市），但偏偏聖心獨裁，朕沒給你的，你不能要。目前看來，所謂綠營高層的規劃，是陳建仁選台北、陳時中留指揮中心，林佳龍選新北。」

目前看來最難遂其心願的是林佳龍，但他也有備胎，就是林右昌，黃暐瀚指出，林佳龍強調仍有意參選台北市，但尊重黨部最後的決定，「至於要不要去新北市？林佳龍沒有把話說死。他可以順勢參選，讓正國會有一都的舞台（不過當選機率不高），也可以就是放開，與年底勝敗責任脫鉤，或是讓正國會的另一要角林右昌選新北，延續政治生命。」

（影片來源取自《POP Radio聯播網 官方頻道》若有移除請見諒）

黃暐瀚最後揭曉文章開頭8字偈語的謎底：「台北有人、陳建仁；新北加龍、林佳龍。高層的聖意，不可逆，個人的戰意與地方的民意，先擺一邊。」

網友也迴響熱烈，留言表示「朕說了算！」、「陳建仁前副總統選台北，對綠營（或蔡總統）有幾個優點，贏了賺到（聖上英明），惜敗輸了台下趁勢拱選總統（依目前三角+綠營的團結，頂多惜敗不會慘敗），直接做掉賴副」、「蔡這招『二桃殺三士』厲害啊！」、「聖旨不可逆！看看姚(文智)的下場⋯」、「我猜建仁會選新北市，不會當選，才有2024」、「建仁總統佳龍新北台北時鐘，氣走清德」。