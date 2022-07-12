交通部前部長林佳龍今到民進黨新北市黨部參加第一場在新北市的公開活動，被問到新北市長侯友宜近日火力加大時表示，他永遠尊敬他的對手，他跟侯市長有很多往來，一起走過淡蘭古道，電話可以直接通，選舉沒有到最後開票都不知道，他尊重民意選擇，希望與侯市長來場君子之爭，展現高品質民主選舉，相信兩人即使互相有輸贏，台灣民主跟人民一定會是贏家。

林佳龍說，過去新北需要交通部或中央政府什麼樣協助支持，他都當作自己事情，侯市長能夠確定參選最好，這樣起碼能讓人民有所選擇。

林佳龍說，選舉除了選人，也在選自己的未來，先前社會大眾關心侯市長遲遲未做決定，是不是有另外目標，如果能決定，社會也會關心「心」有沒有在新北，會不會把剩下任期做好。

被問到學者指出林只是要箝制侯友宜選2024，林佳龍說，民進黨長期就是推最好人才提供人民選擇，緊接著會提出對新北未來宏觀願景，他相信侯市長12年來很認真服務，但現在需要的新北市長是什麼條件的市長，要讓人民頭家最後選擇。

選戰剩下100多天，如何布局，林佳龍說，民進黨最好的傳統文化就是傾聽基層，我們一定會團結，感謝這麼短時間黨內這些黨公職很多前輩表達支持，行動就是最好證明，接下來會分階段布局，先找競選總部，9位新北的黨籍立委都可以做他的分身， 黨部主委何博文與議員李坤城等都是戰將，也會徵詢各方代表，隨時可以上戰場發言。