台中市市長盧秀燕。（資料照／台中市政府提供）

民進黨台北市長參選人陳時中今（12）日出席集中檢疫所防疫紀錄《戰役堡壘》新書發表暨感恩茶會，他表示辭去衛福部長的時間要看中執會結果。羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗說，陳時中在記者會上提到一件事，讓他直言「總算講了一句人話！」

楊植斗今日在臉書表示，陳時中在《戰役堡壘》的新書發表會上，提及出書原因時說「這些都是功勞、苦勞，不要說事情過了，大家就都忘記」。對此，楊植斗忍不住酸「想當初，陳時中連個3+11的會議紀錄都拿不出來，搞砸一堆事不敢留下痕跡，搶功時卻是衝得比誰都快！」

不過楊植斗指出，陳時中在新書發表會上提到當初武漢包機返台，找不到場所入住檢疫，因此向台中市長盧秀燕進行拜託，而盧秀燕也義無反顧的扛下壓力，為防疫共同作戰，讓楊植斗說「總算是有講了一句人話」。

楊植斗表示，今天才知道這個故事，讓他更加感佩盧市長的高度，防疫不分中央地方，更不分藍綠，「盧市長，讚！」