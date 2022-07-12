民進黨選對會決定徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，面對競選連任的國民黨籍新北市長侯友宜，「龍侯大戰」一觸即發。日前《美麗島電子報》董事長吳子嘉推論，林佳龍選輸新北後，恐將取代蘇貞昌行政院長的位置，資深媒體人黃暐瀚今（12）日表示，「只要蘇貞昌努力讓林佳龍在這次新北市選戰中，控制在輸侯友宜10萬票以內的話，也許就會保住行政院長的位置」，但他也直言「政治眼前皆是迷霧」，目前看起來變化很多，而這也是蔡英文的帝王之術。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中指出，蘇貞昌當然會緊張吳子嘉的推論，「不過只要蘇貞昌努力讓林佳龍在這次新北市選戰中，控制在輸侯友宜10萬票以內的話，也許就會保住行政院長的位置，就這麼簡單」。

黃暐瀚坦言，「人生目標每個人都不一樣，若我的目標是『行政院長』，那選台北市長和新北市長，哪一條才是終南捷徑，那就要去選了」，他預估，「林佳龍的子弟兵都在新北市，只要不輸超過蘇貞昌的29萬就不算崩盤，因此林佳龍在這次新北市的選舉能夠拿到破百萬的票數，基本上他就有辦法當上『行政院長』、『行政院副院長』、『總統府秘書長』，這就是終南捷徑了」，但黃也坦言，「這三個位置讓他選，不一定是行政院長，因為還有鄭文燦要安排」。

黃暐瀚最後說，「蘇貞昌只要好好的幫忙，或許在最後一年，民進黨最後在22縣市沒選不好的話，那他繼續當行政院長到2024的機會還是在的」，但黃暐瀚也強調「政治眼前皆是迷霧」，目前看起來變化很多，而這也是「蔡英文的帝王之術」。