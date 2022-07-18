民進黨台中市長參選人蔡其昌（左起）舉辦新書發表，新北市長參選人林佳龍到場力挺。（蔡其昌服務處提供／林欣儀台中傳真）

民進黨台中市長參選人蔡其昌發表新書，已宣布競選新北市長的林佳龍前部長現身台中力挺。對此，國民黨發言人江怡臻表示，林佳龍對新北都還不認識，卻抽空前往台中輔選，顯示林佳龍並不把新北市放在心上。

江怡臻指出，深根新北多年的羅致政都擔憂新北幅員遼闊，選市長能上山下海、全力拚搏的時間快速流逝，根本跑不完，因此退出新北市長選舉；然而林佳龍卻可以在宣布參選新北後的幾天就去台中，林佳龍真的有在認真選新北市長嗎？還是自認為比羅致政立委的能力還要好？

江怡臻並表示，這個週末，新北市長侯友宜光是在新北市的大型公開行程就有6個，更不用說非公開的拜會、參訪，但林佳龍連臨時抱佛腳都做不好，新北市民難以見他一面，這樣的參選人根本不尊重新北市民，心中也沒有新北市，這樣不負責任的新北市長參選人，無法帶給新北市正向的改變，心裡永遠只有台中、只有台北，只把新北市民當作二等公民來對待。