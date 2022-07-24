新北市的五股、八里、林口是新北宜居新星區，近年市府加速三個區域市政建設推動，打造林口為新北坎城，五股變身夏綠地，擘劃八里宜居港灣城，而五股、八里與林口區公所於林口三井OUTLET PARK二樓共同策劃的「五八林市政建設特展」將於今(24)日結束，民政局長柯慶忠特別到現場，不僅與民眾共同見證建設成果，並抽出iphone13手機的幸運得主。

柯慶忠表示，去年全國總人口數呈現負成長的狀態，減少18萬5922人，反觀新北五股、八里、林口人口合計成長近5千人，人口數已近25萬人，五股更是今年5月新北人口增加最多的區。

他指出，五股、八里及林口三區緊鄰，近年因市府推動新北市2030願景工程，積極投入各項建設，讓新北城市風華再現，引進民間投資，生活機能趨於完善，極具發展遠景，吸引更多人選擇在這裡居住生活。

五股區長洪崇璉表示，五股垃圾山在市府努力下成功整治並更名為五股夏綠地，已翻轉為大面積公園綠地，公所利用優質環境舉辦電影欣賞、藝術節等活動，也是附近居民休閒散步、親子同樂的好地方。

林口區長藍品畯指出，林口越來越多民眾移居，期待未來的發展，從小在林口長大的網紅甘丹設計也說，林口已發展成自己都沒有想過的樣子，機能完整，街廓尺度以及公園綠化的比例讓整個城市的氛圍更加的舒適，新林口區的新移民素質普遍也都非常的棒，目前還持續發展中，期待它未來的樣貌。

八里區長陳炳仲說，市府近來積極投入八里交通建設，去年完成仁愛路瓶頸打通、開闢台61線台北港聯絡道抵達下罟子漁港計畫道路藍海街，讓民眾進出不用繞道更加便利，此外目前市府規劃105市道的拓寬都計變更，也經內政部都委會審議通過，完工後將可打通林口八里的交通任督二脈，帶動林口及八里地區的產業發展及提高生活的交通便利性。