人們常說「在對的時間，做對的事；選對的人，交對的朋友。」民進黨選對會10日確定徵召陳時中參選台北市長，陳時中表示「責任來，我就扛」，不過就當前綜合情勢而言，陳時中參選台北市長有三個不對。

一、 時間不對。

台灣新冠疫情到現在，每天還新增幾萬人確診，死亡人數也還在上百人之間，也就是疫情危機還在不穩定地發展中。身為衛福部長及防疫指揮官，在此時間之下，竟然放著疫情的危疑不定，要投入台北市長選戰，這實在是令人氣憤與不滿。

民進黨一味地力推陳時中參選，說穿了，完全是蔡英文主席的主意，而陳時中會被蔡主席青睞賦予參選大任，其實與陳貫徹保障國產疫苗上市應該不無關係。而陳時中唯命是從地處理防疫事件，也深得主子的關愛與照顧。因而在防疫期間就時不時有陳要參選台北市長的傳聞與暗示，陳也假意說沒這回事，完全以防疫為第一優先。

如今看來是，以防疫優先作為暗地醞釀與積蓄參選實力的假仙姿態，掩護陳時中暗度陳倉參選到底。恐怕未來即能證明時間不對的時候，硬推陳時中參選是大錯特錯的事。民進黨如果執意做下去，4個多月之後，就知道台北市民不是天龍國的盲民，而是有眼可以識泰山的清者。

二、 責任不對。

民進黨選對會力推陳時中參選台北市長，陳說「責任來，我就扛」，一付他是民進黨台北市長選戰的救世主，沒有他就搞不定了。其實陳時中當前最需要扛起來的責任是疫情管控，確診數還是居高不下，死亡人數也還盤旋在百來人之間，這種疫情危機還在發展中，而這個防控疫情的重責大任才是陳時中必須扛的責任，但陳似乎裝作不知道，令人訝然、氣結。

民進黨選擇在這個時候，讓陳時中來參選台北市長，其實是想藉此轉移疫情管控不力的壓力，藉機宣告疫情已穩定，陳時中在大功告成之時功成身退，再扛起重任，參選台北市長。這是以退為進的積極騙術企圖蒙混過關的手法，此法不可取，民進黨卻敢冒然一試，背後的源由值得探究。

三、講話不對。

陳時中被民進黨徵召參選台北市長，被國民黨參選人蔣萬安批是「中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官」，近日陳時中受訪時表示，他所從事的職務都「沒有任期」，進入政務官的體系是自由業，依長官的需要及自身能力做安排，隨時可以來也隨時可以走。此話一出，引來在野黨的撻伐和譴責，以及社會也感到譁然。

其實，一般常識都知道部長是政務官，不是事業，也不是職業，而是志業，也就是要有能力或專業與品德操守俱佳的社會賢達，才能擔此重任，而不是一般所謂自由業之說可以比喻的。面對各方議論，陳時中隨後發布聲明澄清，「自由業」被連到政務官職務是誤解，他是要說明從事的職務是没有任期，在當政務官前是自由業（牙醫），當政務官是長官需要任命，基本上是沒有任期。

上述陳時中的自由業說明與澄清，其實凸顯了他對政務官任務的不瞭解，把牙醫的自由業拿來接到政務官的無任期來混為一談的說法，更顯得陳的識淺與寡聞之糗。這樣的人若是選上台北市長，恐遭孤陋寡聞與常識淺薄之譏，有識的台北市民心中的那把尺應該已經丈量好了，不會輕易地投出失準的一票。

總之，從上述時間、責任、講話等三方面來看陳時中參選台北市長是否得宜，已經很清楚的告訴人們，不對的時間不能做不得宜的事，以免誤人誤己；不對的責任不應該徒耗心力去追求，以免虛功耗真神；不對的話，不宜在任何場合脫口而出，以免貽笑大方。此三不對，陳時中允宜三思而知所進退，以維尊嚴。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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