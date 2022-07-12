衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，還語出驚人說自己是「自由業」，批評「台北已經停滯太久」。媒體人黃揚明今(12日)在《大新聞大爆卦》節目中，以張震嶽的歌《自由》諷刺陳：「可能一不小心就回去當自由業了。」他還PO出一張2014年牙醫界力挺柯文哲的同框照片，當時陳時中致詞大讚「白色力量」，網友看了紛紛笑如今的阿中部長「神打臉」、「迴力鏢」。

主持人馬千惠引述民進黨秘書長林錫耀的話，要幫陳時中討回功勞、苦勞，給他公道，被抹黑冤枉的都要洗回來；黃揚明表示：「所以主題曲已經出來了，我唸歌詞給大家聽：『也許會恨你，我知道我的脾氣不是很好；也許不一定，我知道我還是一樣愛著你。打開一瓶紅色的酒，看著金魚游來游去，是否我們都想要自由？』這首歌太貼切了吧？」這首歌是張震嶽的《自由》。

（影片來源取自《大新聞大爆卦》若有移除請見諒）

黃揚明還畫龍點睛出最後的歌詞：「『不要回來，你已經自由了』，陳時中部長你要小心啊，可能一不小心你就回去當自由業了。」他說，陳時中當部長確實就像自由業一樣，自由自在，「大家還記得蔡總統的春聯嗎？『自自冉冉』，明明是自自由由，所以現在陳時中應該自稱『自冉業』，在蔡總統領導下，沒有自由，只有自冉」，所以陳時中就是定調「我沒有落跑，我是做到最好」。

黃揚明還PO出阿中與柯P過去的同框照打臉：「陳時中若要抨擊台北這座城市的發展這8年停滯，應該為2014年支持柯文哲先向台北市民道歉。」並附上當時的新聞報導，「牙醫界力挺，柯文哲下午出席牙醫師後援會成立大會，並由前衛生署副署長陳時中擔任牙醫師城市志工團團長」。

陳時中(右一)曾代表牙醫界力挺柯文哲(持旗者)，如今批評台北市政被譏「迴力鏢」。（圖／取自臉書）

當年陳時中上台時表示，過去他從柯文哲的演講中，聽到柯文哲談「價值」，他說，很久沒有政治人物跟大家談價值，因為大多數的人都談「利多」，而「利多」都是讓有勢力的人分擔掉了，不會到市民的口袋裡；大家都是穿白袍的人，他希望柯文哲能發揮白色的力量，做更多對社會有用的事情，讓大家看到未來的希望。

網友對阿中與柯P這張同框照，則紛紛笑回「哈！一張照片神打臉！」、「全身插滿迴力鏢的人」。