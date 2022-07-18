陳佩琪也在相隔許久後，再次於臉書發文回應此事，批評陳時中含沙影射「毀我名譽、衊我人格。」（摘自陳佩琪臉書粉絲專頁）

民進黨台北市長參選人陳時中，在接受資深媒體人周玉蔻訪問時提到，妻子沒有在臉書罵人的習慣，一句話讓人聯想到台北市長柯文哲的夫人陳佩琪。陳佩琪也在相隔許久後，再次於臉書發文回應此事，批評陳時中含沙影射「毀我名譽、衊我人格。」

陳佩琪指出，陳候選人上節目大談夫人干政，既然成為首都市長候選人，論述請條理分明，請具體說明哪個夫人干政，最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述，請別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人。

陳佩琪先前臉書貼文表示，「最近有立委質詢部長，說台灣在疫情之下死了800多人， 引來部長動怒，…部長應無需動怒，醫院面對短期大量類似原因的死亡個案，都會開mortality conference… 印象中陳時中曾在一個訪問節目中說，「買BNT破局，我不後悔」。

陳佩琪說，陳時中會這麼說，也間接證實了東洋要買BNT確有其事。「請問以上有說錯嗎 ？ 有罵到您嗎？」

陳珮琪痛批，「當周玉蔻說我臉書罵人時，陳時中立即回應自己的夫人不會」，但「請先舉個實例說明我罵什麼人？」難道陳時中被她罵過嗎？

她表示，陳時中擔任過衛福部長和中央流行疫情指揮中心指揮官，成就不是像她這種基層醫師能比，「但不代表您可以在節目拿著麥克風對我含沙影射， 毀我名譽、 衊我人格，請握麥克風的人自重。」