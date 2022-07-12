衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今(12日)參加衛福部新書《戰疫堡壘》發表會，被問及是否代表政務官畢業典禮？陳時中表示「不能這樣講」。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，今天本土確診數反彈，「可是我們的指揮官人在哪？」直指陳時中自大以為仗已經打贏，急急忙忙撇下眾人去選舉。

徐巧芯近日開臉書連載「#時鐘修理工」，今PO出EP3問陳時中打書大會是否會回答以下10個問題：

1、為什麼當年要在立法院說謊BNT是大陸代工，阻擋疫苗進口？

2、台灣當時討論是否能代工AZ，陳時中說失敗是因為「有人」不太喜歡這樣子；又說買不到BNT是「有人」不希望台灣太高興，到底是誰？有什麼具體證據？

3、我們的疫苗採購價格到底是多少？

4、3+11的會議記錄到底在哪？負責了什麼？

5、為什麼要說3+11不是破口？

6、為什麼要讓小吃店得標16億標案？為什麼會放任黑心快篩進到台灣？

7、為什麼當時阻擋入境普篩、快篩陽性視同確診？

8、為什麼防疫期間疫苗、快篩、藥物都缺乏甚至要排隊用搶的？

9、PCR為什麼量能一直不足，說可以做22萬，但實際最高8至9萬？

10、世界跟得上台灣了嗎？台灣人是靠氣質防疫的嗎？疫情會起來是因為「年輕人鬆懈」了嗎？

徐巧芯在臉書以#時鐘修理工連載，10問陳時中擔任指揮官以來的種種謎言行。（圖／取自徐巧芯臉書）

徐巧芯隨即又發布「#時鐘修理工」EP4表示：「防疫還沒結束，今天確診數反彈，可是我們的指揮官人在哪？點開指揮中心記者會沒看到他。陳時中跑去打書，辦自己的畢業典禮，說這場仗已經打贏了，急急忙忙撇下眾人去選舉。大熱天我們還戴著口罩，沒鬆綁就是因為疫情還沒結束；今天的確診數是31152人（而且可能還有黑數），死亡人數60人，前幾天更高，這叫做疫情『告一段落』了嗎？當大家都是笨蛋嗎？」

徐巧芯說：「然後指揮官告訴我們他是自由業的，可以來來去去沒關係？說什麼已經打了美好的戰『疫』，哈囉，我們已經抗疫成功了？全世界哪一個國家像台灣的指揮官那麼自大？果然是『世界跟不上台灣』耶。」

網友也開酸：「那個不管身心都是自由的男人～阿中，我的超人」、「如果指揮官可以去選舉，那我可以脫口罩了嗎？」、「世界哪跟得上時中，太跳tone了」。