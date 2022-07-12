國民黨主席朱立倫12日上午赴基隆市黨部，為九合一選舉國民黨提名的市長、議員及里長候選人授戰旗。朱立倫受訪時表示，國民黨提名謝國樑代表參選基隆市長，同時也將與蔣萬安、侯友宜、張善政，合作打造最精彩、最有遠景的北台灣。謝國樑也表示，他會做得比現任市長林右昌更好。

朱立倫表示，國民黨提名了最優秀的在地新生代謝國樑，基隆不能只是基隆，將與北北桃一起努力、一起建設、一起成長，國民黨除在基隆提名謝國樑外，新北市有現任市長侯友宜、台北市有蔣萬安、桃園則提名了前院長張善政，讓北北基桃的提名人成為一個團隊，國民黨提名最優秀的人選，共同打造最有遠景的北台灣。

朱立倫指出，謝國樑是最強的候選人，他曾經有過成功、也有過挫折，而謝在挫折中成長、蛻變，展現出新的力量。他相信謝國樑能提出最有愛心、最有信心、最有遠見的願景。

謝國樑重申他競選策略的三大主軸，包括引進產業，改善經濟，增加就業及關懷弱勢。他也表示，他有100％信心可以勝選，反觀對手，不像他有絕對的信心，他也呼籲國民黨的同志，共同為基隆市民打造更好的未來。另外，謝國樑也肯定現任市長林右昌的施政，他也強調，他有信心會做得比林右昌更好。

謝國樑表哥，同時也是台灣玻璃公司營運長林嘉宏作為家人代表現身力挺，承諾將會引進產業人脈奧援，一起協助謝國樑改變基隆。林嘉宏表示，謝國樑的舅舅三三會理事長林伯豐已經答應出任市政諮詢委員會的指導委員，允諾未來會全力協助謝國樑的市政發展規劃。