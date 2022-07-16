田寮河畔有不少民眾聚集，希望能解救受困的夜鷺。（市議員陳薇仲提供／張志康基隆傳真）

將夜鷺救下後，現場民眾幫夜鷺解除纏繞的魚線。（市議員陳薇仲提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保處表示，夜鷺僅受輕傷，精神狀態還不錯。（市議員陳薇仲提供／張志康基隆傳真）

基隆市有市民16日一早7時許就發現田寮河面上方，有一隻夜鷺不知為何竟倒吊在橫跨河面的電線下方，經過市議員陳薇仲緊急協調市府工務處及動保所，以及眾多關心夜鷺安危的民眾協助下，終於在上午10時左右，將夜鷺救下，並交由基隆市動保所帶回照料。

在基隆在地臉書社團「基隆人」16日上午有民眾發文，表示在市區田寮河金雞橋到美猴橋之間的河段，有一隻鳥被線困住，吊在半空中。市議員陳薇仲的助理看到後趕到現場，現場已有不少民眾正在想著該怎麼把鳥放下來。

由於鳥兒的位置很尷尬，剛好被吊在田寮河正中間的河面上，現場民眾很難幫得上忙，又擔心一個不小心讓鳥兒掉進河裡淹死。陳薇仲在得知後，便協調基隆市政府工務處，派出工程車到場協助，將橫跨河面的電線放鬆，經附近的民眾、路人、計程車司機的同心協力下，將鳥兒救下。

這才發現原來鳥兒是隻夜鷺，而纏繞牠的，則是一根不知為何會繞在電線上的廢棄魚鉤和魚線。陳薇仲也聯繫基隆市動保所，將夜鷺帶回照料。動保所所長陳瑞濱表示，這隻夜鷺還是隻亞成鳥，初步檢查後僅有輕傷，沒有生命危險，精神狀態還不錯。

陳薇仲下午也在臉書發文，除感謝上午自主參與救傷的朋友，讓人感受到基隆人對生命的愛護，基隆真的是充滿人情味與愛的城市。她也呼籲民眾不要隨意棄置魚鉤魚線、不要亂丟垃圾，更不要放置非法陷阱傷害生命。