警員幫忙聯繫已打烊的腳踏車店，修整腳踏車。（警方提供）

警方準備礦泉水及香蕉給6位男大生補充體力。(警方提供)

「年輕有夢、踏實逐夢！」鄭男等6位台大學生暑假想把握青春，相約挑戰騎單車環島，未料第二天就碰上難題，原想騎單車到西屯區逢甲商圈附近已訂好的旅店投宿，卻被手機導航至神岡區產業道路上，偏僻且人煙稀少，加上都沒有環島的經驗，飢腸轆轆、精疲力竭；所幸神岡分駐所員警如及時雨伸予援手，讓旅程得以延續。

豐原警分局神岡分駐所長陳信宇、警員馬世恒，於日前晚上9時30分許，接獲民眾來電報案，指稱有一群男大生環島時，在神岡區產業道路上迷失方向，又餓又累不知所措，請求警方協助。員警準備礦泉水及香蕉給6位男大生補充體力，並沿路護送至神岡分駐所稍作休息、整裝待發，並協調打烊的店家伸援。

六名大三學生向警指出，他們為了把握青春，在没充分準備下，臨時決定挑戰騎單車環島，没想到會遇上迷路及爆胎，更没想到員警會幫助他們，並聯繫車行補胎，對警方如及時雨伸予援手表達謝意。

所長陳信宇表示，警察除忙於加強安全維護工作外，員警在民眾遇到困難時，仍主動給予協助及關懷，讓民眾能順利解決困難；並呼籲民眾規畫旅遊行程，出門前對使用的交通工具一定要事先檢查車輛狀況，多一分準備、少一分風險，出門方能平安又開心。