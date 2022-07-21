市長侯友宜、市議員江怡臻及農會理事長蘇俊龍一起展示納涼三寶套餐。（呂健豪攝）

迎接炎炎夏日到來，新北市政府的「三峽納涼季」將從明（22）日起展開為期一個月的活動，除了邀民眾到三峽品嚐知名茶、筍、蜜等當地農產外，還推出「線上展售平台」及「美食小農地圖」，讓民眾隨時掌握所有店家的優惠及活動，新北市長侯友宜也表示，歡迎民眾到三峽悠遊好山好水，感受老街文化。

三峽為新北市第二大行政區，擁有3面環山、1隅面向大漢溪的優良地理位置，搭配適宜的氣候，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV-「碧螺春」、廣受女性歡迎的「蜜香紅茶」以及甜而不膩的「蜂蜜」，面對炎炎夏日的暑氣，三峽的茶、損、蜜更被譽為「納涼三寶」。

新北市的三峽納涼季將從明（22）日起開跑，為期1個月，要讓市民可以嚐美食、消暑氣。三峽農會總幹事張永巨表示，納涼三寶每樣都值得民眾親自來品嚐，尤其現在是綠竹筍產季，今年北部地區綠竹筍評鑑比賽，三峽更是囊括了有機組、評鑑組2項冠軍。

為響應今年活動，新北市政府特別與呷米蔬食餐廳合作推出納涼三寶套餐「梨仔筍燉飯、蜜香紅茶布蕾、蜂蜜薄荷冰沙」。執行長王淑珍表示，為讓任何飲食禁忌的人都有機會品嚐，特別設計無蛋奶全素食套餐，團隊成員試吃都讚不絕口。新北市農業局表示，本次活動自7月22日開跑，為期1個月，期間推出「線上展售平台」及「美食小農地圖」，讓民眾可以隨時掌握相關優惠及活動訊息。

新北市長侯友宜表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞，今年主辦單位三峽農會特別用心，結合實體商店和線上平台共同促銷推廣，民眾只要帶著手機就可以輕鬆玩透透，歡迎大家到三峽走走，悠遊好山好水，感受老街文化。