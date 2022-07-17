基隆聚樂社一組為基隆北管福祿派聚樂社系統的創始團體。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府將頒贈紀念繡旗，敬祝基隆聚樂社一組邁入下一個百年。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆聚樂社一組成立於約清治咸豐年間，2019年由文化部正式登錄為無形文化資產，基隆市文化局也啟動保存維護與推廣計畫。今日晚上6時許於海洋廣場舉辦成果展，另由市長林右昌頒贈紀念繡旗，敬祝邁入下一個百年。

文化局長陳靜萍表示，基隆聚樂社一組為基隆北管福祿派聚樂社系統的創始團體，以慶安宮與城隍廟為據點，過去成員生活、工作大多匯集於崁仔頂附近，隨時代產業變遷，藝員出走逐漸凋零，聚樂社一組仍堅持傳統，定期排練出陣，在諸多前輩努力下，成為目前基隆少數持續運作的北管軒社，且於2019年5月10日正式登錄為，基隆市無形文化資產中傳統表演藝術保存團體。

陳靜萍提及，2020年文化局啟動合作計畫，進行北管音樂的傳承與活化，舉辦傳習課程，盼技藝得以延續，持續以「落實保存維護機制」與「積極培育傳承人才」為2大主軸，守護、傳承逐漸凋零的基隆北管音樂；今年參與的藝生，最小的學員年僅12歲，年齡級距橫跨12歲至88歲。

基隆聚樂社一組今天晚上於海洋廣場舉辦「西秦盛典」，將頒贈紀念繡旗。文化資產科長郭麗雅說，這次特別商洽已傳承三代、超過80年歷史的「聯輝繡莊」，製作繡旗，且為呼應聚樂社一組起源於崁仔頂，也將海洋魚蝦元素納入設計，期盼該繡旗帶出市府對百年無形文化資產的支持與重視。

此外，為恭祝西秦王爺聖誕千秋，這次擴大舉辦「西秦盛典」，除演出外，更有「北管有獎徵答」，透過問答方式帶領民眾認識聚樂社歷史、北管樂器、子弟文化，以及基隆市重要民俗淵源等，讓民眾深入了解台灣北管文化與土地的關聯與情感。