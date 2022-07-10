民進黨桃園市長參選人林智堅被踢爆論文涉嫌抄襲，還被挖出政商學界多角關係錯綜複雜。國民黨發言人柳采葳今(10日)在《週末大爆卦》節目中披露她查到的資訊，中華大學註冊率僅77.6%，遠低於其他私立大學，卻能接6年6千萬元標案，直呼「水很深」；她還批中華大學董事長暨民進黨發言人李妍慧，竟護航林智堅說「只要執政成績好，以前做過什麼都沒關係」，柳采葳驚嘆：「『恥度』很高！」

節目主持人李珮瑄「前情提要」表示，面對外界質疑中華大學接標案很多，副校長解鴻年回應：「你去比比看，我們有領特別多嗎？沒有嘛！」還說，不要忘記其實中華大學「蠻藍的」。柳采葳表示這番話非常荒謬，因為學術之前不問藍綠、不問政治立場，「我們在說中華大學不好的時候，我有說你很『綠』嗎？今天就是在說林智堅的論文有問題啊，我們有說因為林智堅很綠，所以他很壞，所以沒有學術倫理？」

（影片來源取自《大新聞大爆卦》若有移除請見諒）

柳采葳拿出近日瘋傳的「五人關係圖」說，有人扯當年中華大學創校的時任國大代表林政則是國民黨籍，「他其實是15分之1」，主要出資者叫楊玉全，他去找其他出資者出錢來辦學校，「15分之1的出資者就要被打成『你也是共犯、你也很藍』，是這個意思嗎？」楊玉全是昌益建設的董事長，和林智堅曾擁有共同土地，跟民進黨關係非常深，還跟李妍慧是翁媳關係，「而且他還曾經捐過400萬元給蔡英文總統！」

柳采葳出示圖表，顯示林智堅、蔡英文、李妍慧、賀力行、楊玉全等政商學界關係複雜。（圖／取自《週末大爆卦》）

「還有一個最重要的是賀力行，原來他跟楊玉全也有關係」，柳采葳指出，林智堅的論文指導教授賀力行在益昇擔任開發獨董，而益昇的母公司就是楊玉全擔任董事長的昌益，一張關係圖不用問藍綠，就扯出許多複雜的政商學界關係。

柳采葳還舉出她自己查到的資料：「中華大學的註冊率極低，就是錄取學生，最後學生有沒有去報到、去讀這個學校，中華大學只有77.6%，在私立大學中極低」。她舉元智大學做比較，註冊率是103.7%，長庚大學是100.1%、靜宜大學97.2、逢甲大學102.4%，「77.6%的註冊率，顯然在學生當中的風評就沒有很好啊！」她不禁問，那為什麼這樣的學校，還能拿到政府那麼多的標案（6年逾6千萬），「這不是水很深，是什麼呢？」。

她又提到李妍慧，已經有這麼深的政商關係，要護航也是很合理的，「她說只要你（林智堅執政）成績很好，之前做過什麼都沒有關係」，柳采葳覺得林智堅成績也沒有很好，但李妍慧要對著全台灣人民說這番話，「真的要很有勇氣，而且『恥度』要非常非常地高！」