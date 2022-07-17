民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，引爆各界關注及討論。「宅神」朱學恒日前就在直播中痛罵民進黨和林智堅，直言「把台大尊嚴踩腳底踐踏」；國民黨台北市議員徐巧芯更指出，如果林智堅「沒有這份論文撐腰，林智堅學歷只有中華大學企業管理學系，恐怕連議員都選不上」。

朱學恒日前在自己的直播中指出，「一個國家的學術能力，是看整個國家的研究和學術機構的操守跟表現而決定的」，他更拿出美國、英國、日本的知名大學做範例，「今天的台灣大學，是中華民國的第一志願，它的學術操守、道德表現、研究論文的品質至關重要，是我國國格跟國際尊嚴的重要表現」，因此朱學恒痛批，民進黨最噁心和可怕的一點在於，「為了林智堅把台大的名聲都敗壞光了」，就因為民進黨要林智堅去選桃園，結果整個台大國發所跟台大的研究所的學術道德和研究價值，被貶得一文不值，這也讓朱學恒開嗆：「林智堅，你拿什麼東西來賠？」

徐巧芯5日也曾表示，林智堅當時擔任立委柯建銘助理，變相拿著人民的納稅錢幫他寫論文，搖身變成碩士後，2009年就去選議員，再來三級跳當市長，現在又要跑去選桃園。徐巧芯說，「如果沒有這份論文撐腰，林智堅學歷只有中華大學企業管理學系，恐怕連議員都選不上，遑論市長」，全民幫小智寫作業的問題還不只是浪費納稅人的錢，更是有欺騙新竹人之嫌。

朱學恒也狂酸林智堅：「因為有民進黨挺我，我怎麼抄襲，你們動不了我，怎麼可能這樣是對的？」同時更狠嗆民進黨：「為了林智堅一個小人物，他甚至不是要選總統，就鋪天蓋地的把台大的尊嚴踩在腳底下踐踏，你們這些人要不要臉？」