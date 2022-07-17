年底台北市長選戰引發各界關注。媒體人董智森表示，民進黨在台北市的基本盤約35%，故民進黨參選人陳時中可拿到40幾個百分點的選票；民眾黨支持的黃珊珊最弱、拉國民黨票的角色太明顯，最後一定會被棄保。此說法引熱議，大批網友對陳防疫成績、落跑參選極不認同，有人更直言，陳如此還能拿到超過4成選票簡直「見鬼了！」

董智森14日在《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉表示，民進黨在台北市的基本盤大概35%，陳時中可拿到40幾個百分點的選票，包括醫界及過去中央疫情指揮中心特別照顧的人，這些也是票源。交通部前部長林佳龍之所以想選台北市長，就是因為有黃珊珊可拉蔣萬安的票，每個人的想法都一樣，黃最後一定會被棄保，但是要看棄保多少。

董智森指出，陳時中應認為民進黨的基本盤加上最近結交的這些關係，在台北市大概拿45%選票就可當選了，加上還有黃珊珊拉蔣萬安10個百分點的選票。董預言，陳不會變成姚文智第二，姚沒什麼知名度又硬要選，所以最終成被棄保對象；黃可能會被棄保，因為她最弱，且她要拉蔣萬安的票角色太明顯。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「陳時中還有40%支持度？簡直見鬼了！」「防疫做成這樣還落跑參選，還有40%的人頭他？難怪台灣該敗」、「害死7000~8000條人命還有那麼多人挺，難怪執政黨囂張」、「最爛的選舉文化呈現！真的有錢真好……鬼都會幫你推磨了！」「雖然我非常討厭陳時中，但我認為黃並不會被棄保，因為支持黃的基本上都討厭其他兩黨」。