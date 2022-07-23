「改變的勇氣」掀論戰 侯友宜發文：是記錄新北人克服萬難的勇氣。(摘自侯友宜臉書)

新北市長侯友宜昨在臉書封面換上一張寫了「改變的勇氣」照片，遭民進黨新北市長參選人林佳龍酸是口號，侯友宜今稍早在臉書貼上《改變的勇氣》紀錄片影像，強調「改變的勇氣」不是口號，而是支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片 ，記錄下新北人如何克服萬難，展現勇氣改變30年都沒有人敢碰觸的新北沉痾。

民進黨新北市長參選人林佳龍針對新北市長侯友宜提出的「改變的勇氣」，暗酸改變不需要太大的勇氣，只要換個市長就能做到。

侯友宜今在臉書指出，過去30年來，五股垃圾山背負著城市毒瘤的惡名，不但環境髒亂，違法工廠林立，甚至還是藏汙納垢的治安死角；但這不該是這個地方的宿命， 這裡應該陽光普照、充滿希望。他上任後的整頓首要之務， 就從這裡開始，短短兩年不到的時間，市府團隊展現決心和魄力， 將違建全數拆除， 創造土地整頓新模式，把生態保育、 智慧韌性城鄉的概念導入，成功將近 30 年來的城市毒瘤翻轉成為全臺亮眼的「五股夏綠地」。

侯友宜說，五股這片土地的改變，不只是市府的努力，最該感謝的是在地人士願意一起投入讓五股改變的行列。「改變需要勇氣，被改變更需要勇氣」，因為有在地的支持與配合，才能成功將不可能化為可能。這個過程真的很不容易，但我們一起努力做到了！

新北市政府發言人張愛晶指出，林佳龍先生滿腦子選舉， 把「改變的勇氣」想成口號，令人啼笑皆非，林佳龍先生無視新北人一起改變垃圾山成為夏綠地的努力，硬是把紀錄片名稱綁上選舉語言，由此可見他內心有多焦慮， 因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成，看到他先前到台北市開課卻中輟， 前兩天又跑到台中稱自己是剋星，大家都想問他到底心在哪裡？奉勸容易變心的他，不要念茲在茲只有選舉二字。

但林佳龍競辦發言人何博文則認為，侯友宜市長在臉書上放上一張「改變的勇氣Coming soon」的圖片，而沒有附上任何文字說明，該貼文底下也有許多國民黨籍黨公職於下方留言，包含國民黨台北市長參選人蔣萬安留「雙北一起拚」，基隆市長參選人謝國樑留：「基隆、新北，一起變好」，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像紀錄者的不尊重。

林佳龍競辦發言人李坤城進一步質疑，侯市長治理新北市已經有12年的時間，現在訴求改變與勇氣，侯市長要改變什麼，又是什麼樣的改變需要勇氣？這才是新北市民關心的話題。

張愛晶再回擊，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言， 奉勸林佳龍先生多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉。 也感謝關心新北市的朋友對於「改變的勇氣」這部紀錄片的名稱產生共鳴與討論， 留下了許多正向的鼓勵。