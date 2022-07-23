民進黨新北市長參選人林佳龍近日勤跑行程，但他多次在公開場合中強調要「新北超越台北」，今(23)日有媒體提及面對陳時中是否會尷尬，他表示，不管是自我超越還是超越別人，首都圈就是雙箭頭、雙引擎，要共榮共好。

林佳龍今日前往新北市泰山區頂泰山巖參拜，接受聯訪時有媒體表示，近日曾多次在演講場合或專訪中提到「新北超越台北」，問及是否有跟陳時中對此討論過，2人會不會對此感到尷尬。

林佳龍表示，新北市不能只做台北市的蛋白區，新北本身就是一個發動的引擎，首都圈是雙箭頭、雙引擎，要共榮共好，這樣強強聯手一定可以帶動雙北跟首都圈有更好的發展。

他說，所以不管是自我超越還是超越別人，就是代表對於首都圈的發展，我們是有共同的目標，雙方也針對雙北有一些跨域的治理，包括交通、水利以及產業特別討論過，很多的雙北市民的活移動是跨城市的，這些涉及雙北首都圈共同治理的政見之後會陸續提出。