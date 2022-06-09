立法院副院長蔡其昌說，台中市府更改捷運路線，就要有能力跟中央溝通，不能發生問題就推給中央。（陳世宗攝）

台中市議員陳廷秀日前在市議會，建議成立跨黨派捷運推動小組，讓各界共同承擔加速推動；市長盧秀燕則答覆說，大家一起參與推動市府樂觀其成。立法院副院長蔡其昌今天說，台中市府更改捷運路線就要有能力跟中央溝通，不能發生問題就推給中央，要罵別人、卻又要對方請客，這不符社會道理。

市議員陳廷秀7日在市議會建議，市議會成立跨黨派捷運推動小組，讓各界共同承擔加速推動。盧秀燕則表示，捷運是大家的捷運，大家參與當然歡迎，至於是什麼形式？她沒有意見，只希望趕快推動，這是最重要的，大家一起參與推動，市府樂觀其成。

蔡其昌今日會勘沙鹿區北勢國中運動場跑道及籃球場整修工程計畫時，針對台中捷運藍線議題。蔡其昌指出，我們希望中央趕快核定，但是盧市長自己更改路線，增加的預算要如何解決？路線的核定綜合規畫在地方，地方規畫不好，錢沒有下文，要如何核定？

蔡其昌指出，當市長要有能力，要改路線就要有能力將錢弄出來，有能力與中央溝通，不能自己拿錢、就要向中央要錢，整天嗆中央和中央對立，發生問題就推中央，不能罵人家、又要人家請客，這不符社會道理。呼籲盧市長要展現溝通能力，不是遇到問題推給中央，這不是台中市民所樂見。