台中市今（14）日新增本土確診1萬210例，並新增14例死亡個案；市長盧秀燕在今天的疫情記者會上宣布，市府正式啟動「兒童疫苗2.0計畫」，兒童莫德納第二劑預計6月18、19日兩天，於各行政區擇定學校開設「校園兒童疫苗快打站」，為5月21日（含）前完成接種第一劑的6至11歲兒童施打。
台中市新增本土確診1萬210例，確診數再破萬，盧秀燕表示，今日比昨日多了4千人確診，應該是假日效應，也顯示台中疫情仍在高原期，請市民不要鬆懈。
另，台中市也新增14例死亡個案，年齡界於67歲到96歲之間，全都有慢性病或癌症病史，有3例沒有接種過疫苗，死因為呼吸衰竭合併新冠肺炎感染。
盧秀燕在疫情指揮中心記者會指出，台中市兒童疫苗施打覆蓋率越來越高，統計至昨日止，兒童莫德納已施打3萬7207人、兒童BNT已施打11萬3200人，總數已施打15萬407人，覆蓋率達到77.52％；若再加上已確診5至11歲兒童2萬6576人，預估有超過91％的兒童有基本保護力。
她也宣布，針對中央將兒童疫苗接種時程縮短為4週，市府正式啟動「兒童疫苗2.0計畫」，由於兒童莫德納較早開打，於5月21日(含)前完成接種第一劑兒童莫德納疫苗的6至11歲兒童18日起可接種第二劑，台中市也將在預計6月18、19日兩天，於各行政區擇定學校開設「校園兒童疫苗快打站」，近日教育局就會請學校通知家長，了解是否有意願到校園快打站接種，或是逕向醫療院所預約接種，請家長要留意學校老師的通知。
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