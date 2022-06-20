屏東縣20日新增1519例本土確診個案，屏縣衛生局排定20日至24日進入屏東榮民之家為長輩施打疫苗，符合資格者有200人，分5天施打，首日有40名完成接種，縣府表示，將依期程陸續安排入機構施打。

針對成人第四劑疫苗接種，屏縣衛生局表示，65歲以上長輩第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑疫苗，目前符合的機構為部立屏東醫院宿型精神科，將於6月23日安排施打，計有24人符合資格。

部立屏東醫院護理之家排定6月29日施打，預計施打69名長者，衛生局後續將安排醫療院所進入機構為長輩施打施打疫苗，除減少長者外出染疫風險外，更能提升自我免疫保護力。

衛生局提醒，65歲以上符合接種第四劑疫苗長輩，可至合約醫療院所選擇接種半劑莫德納、BNT、高端，且為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前不論施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，及2劑快篩試劑，鼓勵民眾盡早施打。