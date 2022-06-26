桃園26日新增3791例本土確診個案，衛生局長王文彥分析，其中65歲以上個案占9.1％、18歲以下個案占21.58％，全國今天則新增3萬9586例，較昨日4萬293例，下降1.75％，整體疫情狀況朝穩定下降趨勢。此外，27日將於26處社區接種站提供提供莫德納及高端疫苗接種服務。

王文彥指出，因應本土疫情持續，且近期陸續有65歲以上、原民55歲以上長者接種第1次追加劑滿5個月（150天），可接種第2次追加劑，為求短時間內使更多長者完成追加劑接種，提升免疫力、減少重症發生風險，市府規畫27日上、下午開設26處社區接種站，提供莫德納及高端疫苗接種服務，29日上午則提供BNT及高端疫苗接種服務。

王文彥呼籲，符合資格的長者可踴躍前往接種，尚未施打第1、2、3劑的長者也可前往施打，且仍提供長者免費愛心計程車接送往返接種站，接種後的長者另可獲得700元超商禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

王文彥表示，25日桃園市社區醫療採檢站的看診人數降為108人、PCR採檢人數也下降到202人，社區醫療採檢站需求已逐漸減少，另統計自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4685人，PCR採檢人數則為10萬6448人。有關居家照護情形，目前在案數共2萬8761人，照護案件累計41萬5618人，已完成40萬9029人，完成率約98％。