中央2日公布新竹縣新增868例確診案例，分別為432名男性和436名女性，年齡分布在0至92歲，12歲以下163人，65歲以上76人，多數集中18至64歲青壯年佔6成8，目前新竹縣居家隔離1068人，居家照護列管人數6733人，統計至7月1日為止，新竹縣今年累計確診人數95852人。

新增確診者分布為竹北市294例、竹東鎮161例、湖口鄉140例、新豐鄉89例、新埔鎮44例、關西鎮33例、芎林鄉36例、橫山鄉15例、寶山鄉19例、北埔鄉10例、峨眉鄉5例、尖石鄉16例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局說明，為提高疫苗接種率，中央對65歲以上、原住民55歲以上長者打任一劑疫苗就送2劑快篩試劑和500元禮券的好康優惠，延長至7月31日，新竹縣同時加碼，可再領到500元禮券，竹縣長者打疫苗即可拿1000元全聯禮券和2劑快篩，一樣實施到7月31日。

衛生局提醒目前國內Omicron仍是社區流行階段，5至11歲兒童應完成2劑疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險，尚未完成第1、2劑接種幼童，請家長持健保卡、疫苗接種紀錄卡前往縣內疫苗合約醫療院所接種。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068