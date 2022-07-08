新北今新增4640例確診，居隔列管人，居家照護有1萬4584人，可解隔3407人。新北市長侯友宜說，目前疫情緩降當中但幅度仍不明顯，仍要持續觀察，大家一起加油。

針對幼兒莫德納疫苗施打安排，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前中央預計21日會把疫苗配送到地方政府，新北市若21日收到，就會在當天由幾家醫學中心先開始施打，後續會安排醫療院所做為施打場所。新北市的預約系統也會在此之前開放給家長預約。

林佳龍傳出戰新北市長 蘇巧慧：強棒都歡迎
新北六處社宅7／11起開放招租受理申請
選前大紅包 育兒津貼5000元起跳
#施打 #新北市 #幼兒 #莫德納疫苗 #台灣