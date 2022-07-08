新北今新增4640例確診，居隔列管人，居家照護有1萬4584人，可解隔3407人。新北市長侯友宜說，目前疫情緩降當中但幅度仍不明顯，仍要持續觀察，大家一起加油。

針對幼兒莫德納疫苗施打安排，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前中央預計21日會把疫苗配送到地方政府，新北市若21日收到，就會在當天由幾家醫學中心先開始施打，後續會安排醫療院所做為施打場所。新北市的預約系統也會在此之前開放給家長預約。