台北國際夏季旅展15至18日在台北世貿一館登場，新北市觀旅局今年偕同飯店、旅行社、觀光工廠及伴手禮等業者聯合參展，各家參展業者紛紛祭出旅展限定優惠，住宿最低下殺3.7折，並首次將手工麵線、石花凍DIY活動搬到旅展新北館現場。

觀旅局長楊宗珉表示，近2年觀光旅遊業者受疫情衝擊，為振興國旅及推薦新北市不一樣的山海面貌及觀光特色活動，偕同業者主動出擊參加「2022台北國際夏季旅展」、「2022高雄市旅行公會國際旅展」、「2022台中國際旅展」及「2022 ITF台北國際旅展」等國內指標性旅展，現場將祭出多項展場限定優惠及行程推薦規劃，要帶領大家感受新北這個觀光城市新魅力。

首先登場的台北國際夏季旅展，現場有多家最受親子族群喜愛的新北觀光工廠攤位，包括維格餅家、鳳梨酥夢工廠，旅展現場預購享有8折優惠、聖瑪莉丹麥麵包莊園一口酥2入組套裝含蛋糕DIY體驗課程原價700元旅展現場下殺499元、手信坊創意和菓子文化館祭出77折雙人麻吉優惠套組，旅展現場價只要349元，印地安皮革創意工場現場商品全面9折再享買千送百，石碇尤負盛名的許家麵線消費滿額加贈體驗行程等。

值得一提的是，新北市首次將景點DIY活動搬到旅展現場，凡現場消費滿499即可免費體驗，包含知名的石碇許家手工麵線DIY，民眾現場可參加2人一組手作拉麵線；鮮物本舖的夏日消暑石花凍DIY，更可以現場享受甜膩冰涼的口感，還有手信坊的創意和菓子DIY等，自己動手作唯一限定版專屬菒子，都是平常超難預約的熱門體驗活動。