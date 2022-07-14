《中時新聞網》新北市長網路民調目前投票結果。（圖／翻攝自本報網頁）

年底新北市長選戰，成各界關注焦點。《中時新聞網》線上投票顯示，代表國民黨的現任市長侯友宜以92.31%看好度大勝代表民進黨的林佳龍；另有一份最新網路民調也顯示，侯以79.2%輾壓林。此結果引熱議，有網友直言：「身為藍粉的我忍不住哭了！侯友宜真是好樣的！」

《中時新聞網》11日發起「你看好誰能當選新北市長？」投票，截至今日（14）早上7時30分，已有近5000人投票。其中92.31%看好侯友宜，6.05%看好林佳龍，認為「民眾黨可能派出的黑馬」有1.06%，不知道／沒意見者則有0.57%。

《Yahoo新聞》也針對「你看好誰能當選桃園市長？」進行投票，從12日起截至今日早上7時30分，已有約20400人參與投票。目前侯友宜獲得79.2%看好度，林佳龍獲得12.3%，代表民眾黨的蔡壁如獲得4.5%，不知道／沒意見則有4.0%。

以上民調結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉絲團留言：「身為藍粉的我忍不住哭了！侯友宜真是好樣的！」「侯市長超讚！超給藍營長臉」、「國民黨少數希望，加油了」、「侯友宜民調好像從沒輸過？真是太強了」、「綠營怎麼也贏不過的男人」、「雖然侯友宜真的很強，但還是不能掉以輕心」。