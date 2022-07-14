「冒險星球」與斯巴達小勇士賽合作，推出包括射箭、平衡木、攀爬在內的9道挑戰關卡。（陳慰慈攝）

新北市副市長謝政達（左3）表示，今年兒藝節以「怪獸宇宙」為題，透過宇宙的廣闊象徵藝文展演的多元可能，激發所有參與者的多重想像。（陳慰慈攝）

「2022新北市兒童藝術節」恢復實體舉辦，29日起將在新北市市民廣場登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，除首次與Spartan Kids斯巴達小勇士賽合作，推出專屬於新北兒藝節的兒童挑戰，還打造超過20公尺的大型泡泡藝術裝置，帶來「藝術裝置x搖滾x舞蹈跨界兒童泡泡派對」，並囊括舞鈴劇場、紙風車劇團帶來超過50個節目，打造獨一無二的奇幻宇宙世界，活動至8月14日。

新北市副市長謝政達今出席記者會表示，新北市兒童藝術節迄今已辦理第14年，累積參與人次超過500萬人，去年因疫情改採全線上模式，參與人數破100萬人。

今年以「怪獸宇宙」為題，推出實體及線上活動，透過宇宙的廣闊象徵藝文展演的多元可能，激發所有參與者的多重想像，並規畫6大星球，囊括表演節目、體育競技、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞、線上課程等多元節目；以及3項共創計畫「玩具共創」、「圍籬共創」、「眼睛共創」，非常適合大小朋友一同參與。

「冒險星球」與斯巴達小勇士賽合作，推出包括射箭、平衡木、攀爬在內的9道挑戰關卡，透過體育競技學習冒險自主的精神。斯巴達是超過46個國家都在舉辦的全球知名障礙跑競賽品牌，曾被美國媒體NBC評為最佳障礙跑賽事品牌，此次首度引進兒藝節且免費報名參加，歡迎大小朋友報名同樂。

「泡泡星球」由藝術家李文政打造大型泡泡藝術裝置，寬達20公尺的狗狗戰艦造型，結合定時泡泡聲光秀及砂礫坑、鞦韆等設施，絕對是孩子們玩到流連忘返的景點。30日還將結合金音獎得主搖滾樂團拍謝少年、現代舞實驗團體小事製作，共同打造跨界大型泡泡派對，當天參與觀眾還有機會獲得限量泡泡劍。

「舞動星球」則是規畫10天10特色的表演節目，開幕由舞鈴劇場帶來曾巡迴表演世界30國的劇碼《生命之光》，獨步全球的聲光扯鈴，讓觀眾看見炫彩新世界。

兒童劇天團紙風車劇團帶來改編自經典臺灣漫畫的《諸葛四郎》，讓孩子從戲劇中感受俠義主題。此外，首度引入Swing Dance搖擺舞，將市民廣場化身一塊大畫布，邀請千位民眾攜上顏料一起跳舞畫作。

文化局龔雅雯局長表示，兒藝節每天都很精采，市民廣場還有豐富好玩的藝術裝置等待大家探索，相關訊息可至「2022新北市兒童藝術節」活動官網或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。