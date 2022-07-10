WMXE SUNCUT UV 曬可皙 極度防禦全效微米防曬慕絲。（SUNCUT UV 曬可皙提供）

高絲蔻絲魅寶(KOSE COSMEPORT)旗下防曬品牌「SUNCUT UV 曬可皙」，繼2022年3月推出高階全新防曬「SUNCUT UV 曬可皙 極度防禦」系列，今年再引進一品由未來的肌膚也持續美麗光采發想而出，具1品5效的防曬慕絲，，即將於7月在寶雅獨家上市。

SUNCUT UV 曬可皙所上市的「極度防禦全效微米防曬慕絲」，具有1品5效(防曬、潤色、美容液、粧前隔離、隔離外在環境傷害)機能的泡泡防曬。輕盈膨潤的微米慕絲，輕輕一噴即有綿密的泡泡，於肌膚上一抹即開，快速形成薄膜服貼於肌膚。國內最高基準值的防曬係數(SPF50＋／PA＋＋＋＋)，抗汗、抗水，具有優異持久性的防水型防曬，使用洗面乳或沐浴乳即可輕鬆卸除。

添加潤色珠光的薰衣草色，賦予肌膚透亮與氣色感，添加64％＊美容液並採用抵抗太陽光傷害配方，防止肌膚受到紫外線傷害的同時，實現光澤透亮美肌。此外，更添加持粧UP成分，預防脫粧，不易沾染於口罩，提升肌膚對外在環境傷害的保護力。無添加礦物油、PARABEN類防腐劑，清新花香調。SUNCUT UV 曬可皙防曬系列商品多樣性，提供消費者依照使用場合與喜好做選擇。