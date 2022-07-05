新北市兒童藝術節近期登場，以怪獸宇宙為主題，與藝術家、新北市玩具銀行及板橋大遠百合作，收集上百件二手玩具，並由藝術家呂志文出手，將玩具打造成「太空寶怪」藝術品，兒藝節期間也將推出募集活動、共創工作坊，希望讓孩子了解二手玩具重生過程，並實際運用二手玩具創作新作品，傳達美學、環保教育的理念。

文化局副局長于玟表示，今年兒童藝術節有準備豐富的劇場表演、藝術裝置、運動體驗及線上節目，也擴大參與層面、美感與環境教育，本次展出的太空寶怪是由藝術家、玩具銀行收集數百件二手玩具，合力完成，後續將啟動新一輪的募集活動、共創工作訪，打造屬於所有人的兒童藝術節。

藝術家呂志文說，太空寶怪使用的材料全是二手玩具，每樣玩具都有各自的記憶，這項作品不僅是他與設計師遇華龍的心血，更是每一位二手玩具主人的共同創作，希望傳達每個玩具背後的故事。

文化局表示，太空寶怪在兒藝節展出完畢後，將被移展至玩具共享園區，新北市玩具銀行也將與板橋大遠百合作推出玩具工作坊活動，引導孩子認識二手玩具的重生過程，並實際運用二手玩具打造出獨一無二的新作品。

文化局補充，兒藝節將開啟新一波的二手玩具募集活動，即日起至8月7日將在板橋大遠百米蘭廣場設置募集箱，募集到的玩具將成為明年兒藝節藝術作品的材料，也會提供給玩具銀行做公益使用，有興趣的民眾可至新北市文化局臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／e7summer)查詢。