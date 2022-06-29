一次台展的意外落選，他遠渡重洋踏上法國，在羅浮宮、塞納河畔，展開他的藝術探索之旅。藝術家楊三郎的生平故事，曾由漫畫家HOM繪成漫畫故事，今年更由國立台灣美術館製作成VR影片，以沈浸式體驗讓更多人認識台灣藝術家。

楊三郎出生書香門第，後赴日本留學，畢業後回到台灣，也與陳植棋、陳潑波等畫友繼續精研畫技，作品《靜物》曾獲台展特選第一名。1932年又赴法國留學，自法返台後即與顏水龍、李梅樹、李石樵、廖繼春、陳澄波、陳清盼、立石鐵臣等畫家致力於台陽美術協會的籌備，長期為台灣藝術的推廣盡心。

國美館館長梁永斐表示，描繪楊三郎故事的《無價之畫 巴黎的追光少年》改製成VR影片，邀請原作漫畫家HOM參與製作，保留2D手繪風格，以3D建模方式製成動畫，透過全新360VR的影片技術，使VR虛擬實境的空間感更加真實，讓民眾彷彿置身楊三郎的回憶中，重新認識楊三郎的奮鬥人生。

連續兩年獲得金漫獎肯定的漫畫家HOM表示，「講歷史、談繪畫，對我來說，是一個很大且全新的挑戰，是我沒有嘗試過的題材。能夠跟上時代，並使用全新的媒介再次呈現，我也為此感到興奮！」VR影片也特別訂製專屬歌曲《標準色》，邀請「胖虎樂團」主唱BENN演唱，透過音樂、對白、畫面的互動，讓觀者更能融入楊三郎的心境轉折。