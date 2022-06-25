愛與希望2022世界女藝匯流藝術祭分別在台東美學館、美術館及史前館展出上百件作品。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

愛與希望2022世界女藝匯流藝術祭分別在台東美學館、美術館及史前館展出上百件作品。（蔡旻妤攝）

愛與希望2022世界女藝匯流藝術祭分別在台東美學館、美術館及史前館展出上百件作品。（蔡旻妤攝）

台灣當代女性上百位藝術家聯合在台東美術館、國立台灣史前文化博物館及國立台東生活美學館等3大藝文館舍，和縱谷、東海岸、南迴等14個的藝文友善店家舉辦「愛與希望2022世界女藝匯流藝術祭」，展出上百件作品，傳達女性在疫情時代的柔軟堅毅的力量。

紅色的毛線編織從天花板垂下，象徵母子間連結的臍帶，從地面延展出以用白色毛線編織猶如潮間帶的樣貌。台灣女性藝術協會理事長賴純純表示，現在正值台灣與全球疫情共存求生的關鍵時期，透過藝術傳遞女性的柔軟、強韌、母性的胸懷與溫暖。

文化部常務次長李連權、立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷參加上午場台東生活美學館開展；台東縣長饒慶鈴則參與下午場美術館開展。李連權仔細欣賞每件作品後，詢問身旁陪同人士，希望這些作品也能到台北展出。

台東縣長饒慶鈴提及，疫情期間想要安靜的看展覽、表演、電影與聽音樂會、講座等藝文活動，似乎是最奢侈的想望，而在疫情逐漸趨緩之際，國人及縣民需要心靈上的紓解。

藝術家吳淑倫說，疫情之下已經改變我們許多生活方式，這樣的時間裡，該如何去面對接下來的世界變化、家庭與工作，尤其在女性角色裡的轉變，將這些故事講述給大家聽。

饒慶鈴說，世界女藝匯流藝術祭串聯台東3個最重要的展覽館舍，並結合南迴、東海岸到縱谷各獨立空間同步展出，讓藝術綻放於台東各城市街角、遍地開花，讓藝術融入民眾生活，把全台東變成藝術祭展場，體現「藝術生活化、生活藝術化」。

台灣女性藝術協會強調，展出的藝術創作從動態影像、圖畫、編織、拼布或是數位影像至大型戶外裝置等，藝術家們以多樣的媒材及手法展現各自的觀點，展期自25日至9月21日，為期近3個月，希望民眾能夠走遍台東。