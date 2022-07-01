台東縣府攜手摩斯漢堡，台東紅烏龍今起全台門市喝得到。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府攜手摩斯漢堡，台東紅烏龍今起全台門市喝得到。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府攜手摩斯漢堡，台東紅烏龍今起全台門市喝得到。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府攜手摩斯漢堡，台東紅烏龍今起全台門市喝得到。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東紅烏龍品牌1日首度在台北松山文創園區開展，台東縣長饒慶鈴開幕時說，透過茶知識展覽及快閃店，邀請民眾認識台東紅烏龍的發展與特色，同時感謝摩斯漢堡董事長林建元支持，與台東縣府合作推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，全台所有門市1日起同步開賣。

紅烏龍是台灣近年來新興的特色茶，台東紅烏龍以「慢茶學」為主題在松菸盛大開展。從台東茶區的歷史開始，介紹台東紅烏龍發展的過程，入口處是1座紅烏龍的茶湯隧道，走入隧道感受橙紅茶湯的層次變化，彙整24家台東紅烏龍業者產品，一次飽覽紅烏龍產品。

饒慶鈴說，台東近年推動慢經濟，縣府成立紅烏龍品牌，帶動茶產業的振興及提升市場競爭力。藉由鹿野梅花鹿的視覺形象及故事，加深品牌記憶度，透過茶邁向國際市場，讓紅烏龍茶成為台灣特色茶之一，未來也將跨界合作並製作專書等，讓更多民眾透過茶來感受台東的山海之道。

全台摩斯門市自7月1日起至9月30日同步販售台東紅烏龍茶，另7月1日至3日也在小茶館活動現場設置快閃店，讓民眾在看展同時嘗鮮台東紅烏龍茶，另與與泰國甜點連鎖品牌「奇維奇娃」跨界聯名合作，以茶入甜點的創意出發，研發出紅烏龍阿芙佳朵、泡芙、司康等茶甜點，7月1日至31日在「台東紅烏龍小茶館」限定販售，歡迎民眾前往品嘗跨界限定版的創意紅烏龍茶點心。

展覽也特別規劃台東慢生活體驗區，將戶外活動如露營、野餐等流行風尚與紅烏龍搭配，傳達台東紅烏龍在飲品多樣性及商業性，出口處設立「台東紅烏龍小茶館」，民眾可品飲最道地的台東紅烏龍茶。

只要在展覽期間(7／1-7／31)下載「MOS Order」APP，並至「台東紅烏龍小茶館」消費或打卡，到「台東紅烏龍小茶館」服務台出示發票或打卡畫面即可領取限量「MOS安心取溫馨送－台東紅烏龍茶票券」乙張，票券可至全台摩斯漢堡兌換。另7月1日至3日開幕前3天，也可直接在「台東紅烏龍小茶館X MOS Burger」快閃店兌換聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，現場就能喝到專屬台東滋味的紅烏龍。