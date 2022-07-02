張國洲（左起）、洪宗楷、賴坤成、陳銘風4人，2日在馬卡巴嗨系列活動記者會上同框。（莊哲權攝）

睽違2年的「馬卡巴嗨」邀您來台東市「嗨一夏」。（台東市公所提供 ）

睽違2年，「馬卡巴嗨」邀您來台東市「嗨一夏」。（台東市公所提供 ）

台東市公所結合各部落祭儀辦理的「馬卡巴嗨─觀光行銷」系列活動，因疫情停辦2年，即將強勢回歸，包括7月到8月間22個部落的豐年祭等祭儀活動，7月23日樂舞饗宴，8月20日踩街嘉年華，市長張國洲誠摯邀請全國各地的遊客，來台東細細品味體驗獨特的原住民文化與生活，一起牽手唱、跳、一起馬卡巴嗨。

「馬卡巴嗨─台東觀光行銷活動」在7月、8月期間陸續推出阿美族、卑南族、排灣族、魯凱族各部落祭儀活動；7月23日「原近馳民樂舞饗宴暨部落市集」歌聲魅力登場，青春活力洋溢的「活力山海踩街嘉年華」8月20日在市區主要街道邀您一起體驗，系列活動結合在地農特產、原住民美食及原住民手創工作室。

張國洲表示，馬卡巴嗨活動辦理已經有24年，已成為台東市品牌象徵，雖然受情影響已停辦了2年，在疫情趨緩下，台東市的原住民傳統祭儀及系列活動恢復辦理，馬卡巴嗨勇士與公主回家，一切準備好了，呼喚全國好朋友暑假期間來台東，體驗原住民熱情有活力的文化。

張國洲說，馬卡巴嗨系列活動為部落提供平台，以整合部落特有文化，讓部落彼此分享觀念與經驗傳承，導入遊客體驗部落，把商機帶進部落，並提升部落產業經濟。

值得一提的是，今天的記者會中，除了市長張國洲以外，仍不放棄角逐台東縣長的前台東市長賴坤成，及藍營、綠營市長參選人陳銘風、洪宗楷4人同框，讓現場多了點政治味。