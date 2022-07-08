DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)6月、第二季、上半年營收不同調，記憶體由南亞科打頭陣召開法說會，說明下半年市況。

華邦電公布自行結算的2022年6月份營收報告。華邦電含新唐科技等子公司，6月份合併營收為新台幣89.03億元，月增0.94%、年增2.07%。第二季營收266.46億元，年增5.59%、季增0.50%。累計2022年1至6月合併營收為新台幣531.61億元，年增14.18%。

南亞科公布2022年6月份自結合併營收為新台幣52.34億元，月減15.53%、年減31.47%。第二季營收180.30億元，年減20.35%、季減9.60%。累計合併營收為新台幣379.76億元，年減5.92%。

受市場疲弱影響，NOR Flash第三季價格將進一步下滑，美系外資調降華邦電投資評等至「劣於大盤」，目標價也下調至17元。不過研調機構IC Insights上月中旬研究報告指出，去年NOR Flash產值大增63%，今年將再成長21%，達到35億美元，華邦電營運仍可望持續受惠。

DRAM方面，據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。在下半年旺季需求展望不明的狀態下，部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖，尤其發生在需求相對穩健的伺服器領域以求去化庫存壓力，此情況將使第三季DRAM價格由原先的季跌3~8%，擴大至近10%，若後續引發原廠競相降價求售的狀況，跌幅恐超越一成。

南亞科將於下周一(7月11日)召開線上法說會，會議將由公司發言人李培瑛總經理主持，屆時將公布2022年度第二季自結數字及未來公司營運展望，吳志祥副總經理亦將共同參與問答，可望談論下半年最新記憶體狀況以及消費性產品、通膨等衝擊。對於今年銷售、營運來看，日前李培瑛曾表示，下半年壓力較大，第三季最劇，若通膨續延燒，對第四季也可能燒到，今年度恐怕微幅衰退，目前仍持續努力中，公司也會做相關因應。