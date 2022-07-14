報復性出貨潮來了！全球塞港趨緩，空櫃讓零組件抓到出貨機會，汽車零組件龍頭廠東陽6月稅前淨利 3.16億元，創五年新高，前6月自結累計稅前淨利 13.29億元，成長189，稅前EPS衝上2.34元。

受惠疫後拉貨效應，加上全球貨櫃市場緊俏程度趨緩，有較充裕空櫃可供出貨，東陽2022 年6月自結合併稅前淨利 3.16 億元，較去年同期成長198％，創五年以來同期單月新高。

整體獲利表現方面，前6月自結累計合併稅前淨利為13.29 億元，稅前EPS 2.34元，較去年同期累計成長189％，創2019年疫情以來同期累計新高紀錄。

東陽集團總裁吳永祥表示，於最近兩年度，全球經濟普受疫情影響，OEM晶片短缺、AM 市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在，面對新的一年，東陽將持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，推動更具競爭力的輕量化產品，投入新產品的研發，迎合新能源車發展趨勢，提高整體競爭力，穩固 AM、OEM 兩大汽車零件市場。

吳永祥指出，近年來新車研發日益重視「輕量化」，一方面符合各國逐步加嚴的節能減碳規範，另一方面也配電動車發展的需求。東陽作為全球汽車內外裝零部件業的領導供應商，對於「節能減碳環保规範及電動車的產業發展趨勢，更是透過精進自家技術能力，全力發展輕量化」汽車零件，積極響應，迎接環保造車與新源車輕量化的發展商機。