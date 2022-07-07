在一間公司工作究竟要待多久，才算是夠有穩定性呢？有網友分享自己朋友的求職經驗，表示好友2年內換了20份工作，而每一份工作的任職期間都短的嚇人。雖然絕大多數的網友都覺得狂換工作的人有問題，但也有人逆風點出關鍵，認為他有著難能可貴的特殊才能。

日前有網友在網路論壇《Dcard》上以「朋友真的好猛...」為題發文，表示朋友已經大學畢業2年，竟然就換了20份工作，且任職天數最高居然只有10天，好奇的網友追問之下，才發現朋友不是慣性遲到，就是屢次頂撞老闆，甚至「覺得很累，就直接不想去了」，也就理所當然地遭到解雇。然而，這名朋友疑似不認為自己的行為有問題，還大言不慚地說「搞什麼啊，那些傢伙居然把我開除，他們絕對會後悔」。離譜的行徑讓許多網友罵聲連連。

這篇文章發出後，多數網友都相當嗤之以鼻，狂刷留言咒罵，「你還要當這種人的朋友喔」、「病態人格」、「廢物就是廢物！只會責怪別人不會反省自己」、「離這種人遠一點，一點幫助都沒有」、「看戲就好不用勸，過來人經驗」。

然而在一遍負評聲浪中，卻有一則逆風留言脫穎而出，獲得上千網友按讚，認為「其實我覺得你朋友蠻猛的，可以不斷拿到offer，想必他的口條應該不錯」。