台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州的鳳凰城蓋晶片廠，計劃2024年起開始採用5奈米製程生產晶片，不過台積電恐怕將在員工管理上面臨挑戰，一名自稱在台積電亞利桑納州鳳凰城任職一年多的前製程工程師透露，在台積電美國廠工作有3大負面觀感，更直言「覺得在工作上被當成高中生對待，連每周待在辦公室多少小時都要管」。去年11月時也有美籍員工指陳台積電企業文化，其與美國社會的不合之處。

該名工程師在職場社群Glassdoor上撰文，分享台積電美國廠有三大文化很不OK，首先是「軍事管理」，他稱95%中階及高階主管是台灣人，公司用台灣人管理美國人，並期望美國人就像台灣人一樣很不合理，舉例來說，假設你的工作從8點半開始，但公司要你8點半準備好提出昨晚數據的報告，如此一來等同間接強迫員工8點上班，甚至7點就要到班。

第二點是「八卦文化」，美國人很注重隱私，有些事情只告知主管一人，但這裡的文化是，員工很喜歡談論別人的事情，他以自身經驗為例，「有一天因為某原因向主管請病假，隔天上班大家都跑來問在接受XXX治療後的狀況，而這讓員工覺得不舒服」。

第三點則是「工作和職業發展受限」，該名工程師說，台積電美國廠的主管，大部分的態度就是「我說了算」的態度，跟主管溝通時「通常就像撞上一道牆」；而且升遷速度緩慢，因為主管與工程師的比例大約是1比30，平均要五年才會升到上一級，分析爭取升遷的競爭極為激烈。

他建議台積電美國廠應該要延攬一些本地主管，可以解決雙方在文化上的落差，強調把員工在辦公室待了多少小時視為績效或工作表現，這是非常錯誤的，並且要信任和尊重員工。

去年11月，也有一名美籍工程師在美國人力資源網站Glassdoor發文，爆料台積電受訓內幕，抱怨工時太長，工作至少10小時，實際上可能超過12小時，還有夜班、周末輪班及待命等，畢竟工廠是24小時運作，更提到軟體太爛、時常開會沒效率等問題。